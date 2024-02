Gli aiuti del governo per rinnovare la casa

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Il punto fondamentale sulle vetrate VEPA si trova nel decreto-bis in cui è stata introdotta l’edilizia libera. Si tratta di edilizia libera se stiamo parlando di vetrate che si possono istallare senza particolari permessi né autorizzazioni amministrative. L’importante, infatti, è che vengano rispettate le prescrizioni urbanistiche del luogo in questione. Le VEPA hanno delle caratteristiche ben distinte che le fanno entrare di diritto nel contesto dell’edilizia libera. I due requisiti fondamentali è che siano amovibili, quindi facili da togliere e non fissate, e che siano trasparenti. Vanno esclusi tutti i materiali patinanti. Naturalmente, poi, devono riuscire a resistere agli agenti atmosferici, non devono disperdere la temperatura dell’abitazione, possono solo essere istallati per chiudere i balconi, devono garantire una micro-areazione naturale e minimizzare ...