Giovanni Borsatti | morto nell’incidente in montagna | una borsa di studio per ricordarlo

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Pavia, 21 febbraio 2024 – Unadiin memoria di, studente del VI anno di medicina prematuramente scomparso nell’aprile 2022 in un incidente innel Lecchese. Il riconoscimento voluto dal Consiglio di amministrazione del collegio Borromeo che il 24enne frequentava mette a disposizione 2.500 euro per la migliore tesi di laurea in medicina e chirurgia o medicine & surgery (LM41). Sono ammissibili all’assegnazione dellastudenti laureati che abbiano conseguito il titolo all’università di Pavia nell’anno accademico 2022-23 (entro il 29 febbraio 2024) in non più di un anno oltre la durata normale del corso di studi. “Nonostante la scomparsa prematura di, avvenuta due anni fa, sentiamo profondamente ...