GIOVANILI nazionali La bella doppietta di Del Sante trascina l’under 16 col Parma

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Una vittoria e una sconfitta per ledello Spezia che hanno sfidato il16 allenata da Riccardo Corallo ha vinto 2-1, grazie a Delin gol all’11’ e poi al quarto d’ora della ripresa, ha consentito agli aquilotti di tornare avanti, dopo il pareggio di Peruch. Spezzini che scavalcano il Torino in classifica. Il tecnico ha schierato Marchetto, Insignito (46’ Rapallini), Venturi, Vignali, Aloisi, Stimolo, Vannucci, Racevva (54’ Rosati), Climi (54’ Amato), Del(79’ Fiocchi), Cassano (75’ Ricci); in panchina sono rimasti Samyr, Bruni, Pellegrini e Fondi. Classifica: Sampdoria punti 35; Juventus 33;30; Bologna 29; Genoa 27; Cremonese 26; Spezia 23; Torino 21; Napoli 20; Sassuolo 18; Pisa 17; Modena 9; Reggiana 6. Va k.o. ...