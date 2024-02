Giornalisti | Governo non pronto | Camera rinvia esame mozioni su libertà informazione

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Roma, 21 feb. (Adnkronos) –to allal’dellesulla tutela della professioneca e ladi. “Vi chiedo la cortesia di accogliere le mie scuse -ha affermato il sottosegretario alla Giustizia, Andrea Ostellari, dopo una serie di sospensioni della seduta- ma c’è stato un problema, evidentemente, relativo alla sovrapposizione di testi didiverse nel medesimo fascicolo. Consentitemi solamente di fare questa nuova verifica tra le premesse e gli impegni delle singoleper consentirmi di ritornare in Aula ed essere più preciso, ripartendo sostanzialmente dall’inizio. Ho capito che nelle premesse e negli impegni c’è stato un accavallamento, non so spiegarmi come. Insomma, sono ...