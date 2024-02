Giornalisti | Avs ‘oggi a Camera pessima figura governo | impreparato su mozioni’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Roma, 21 feb. (Adnkronos) – “Oggi nell?Aula di Montecitorio ilMeloni ha fatto unasulle mozioni sulla libertà di stampa tra pareri sbagliati, continue sospensioni e infine il rinvio della discussione per manifesta incapacità”. Così Elisabetta Piccolotti dell?Alleanza Verdi Sinistra. “Apprezziamo che il sottosegretario Ostellari abbia chiesto scusa e che il Presidente dellaFontana abbia affermato che c?è bisogno di maggiore rispetto per il Parlamento ma il problema – prosegue la parlamentare rossoverde prima firmataria della mozione – resta ed è grave”. “La maggioranza di destra costringe il Parlamento a passare ore e ore discutendo soltanto di provvedimenti marginali, leggi che per lo più istituiscono premi, come quello del miglior cuoco, giornate celebrative, come quella ...