GINNASTICA RITMICA Baldi e Biancalani si vestono d’argento

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Medaglie e piazzamenti di vertice, al termine di una kermesse di rilievo regionale. E’ il bottino raggranellato dall’Etruria, nell’ambito della seconda prova del campionato regionale Uisp didi prima categoria andato in archivio nei giorni scorsi a Rosignano. Una competizione alla quale hanno partecipato agoniste da tutta la Toscana. A conquistare l’argento sono state Annae Chiara, rispettivamente alle clavette e alla fune. Bronzo invece per Vittoria Prizio (terza alla clavette) e per Martina Lombardi, alla palla. Hanno preso parte alla kermesse anche le varie Zoe Quercioli, Gaia Bonfoglio, Viola Bartolomei, Alice Pietruschi e Matilde Bresci. Le atlete pratesi hanno quindi già ripreso gli allenamenti in vista delle prossime uscite, con l’obiettivo di confermarsi competitive nel ...

