Ginnastica artistica | italiani assenti in Coppa del Mondo Nemour e Derwael infiammano Cottbus

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Ladel2024 diproseguirà il proprio cammino a(Germania), dove dal 22 al 25 febbraio andrà in scena la seconda tappa del massimo circuito internazionale itinerante riservato alle singole specialità. Dopo l’appuntamento d’esordio a Il Cairo (Egitto), si vola in terra tedesca per un nuovo appuntamento di questa serie che mette in palio anche alcuni pass per le Olimpiadi di Parigi 2024 (due per ogni attrezzo, al termine delle quattro prove in programma). Il discorso riguardante i tagliandi per i Giochi non interessa l’Italia, già ammessa alla rassegna a cinque cerchi con entrambe le squadre (cinque posti per sesso). Gli azzurri non saranno presenti a questo appuntamento: li vedremo all’opera sabato pomeriggio in Serie A. L’algerina Kaylia...