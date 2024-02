Ginnastica Argento per le ginnaste cervesi a Chieti

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Risultato storico per laCervia, arrivata seconda nella prima tappa del campionato di serie A2 diritmica disputatasi sabato a. La medaglia d’è giunta al termine di una grande prestazione del quartetto romagnolo che ha davvero brillato, ottenendo un podio inaspettato quanto meritato. Margherita Fucci ha ottenuto 30,450 punti nel cerchio, Caterina Maltoni 28,200 nella palla, Allegra Jakic 27,500 nelle clavette e l’ucraina Polina Horodnycha 30,300 nel nastro. Il punteggio complessivo di 116,450 poteva valere addirittura il primo posto, perché la Terranuova Bracciolini ha chiuso con 118 punti. "Le ragazze sono state bravissime – spiega Simona Ravaioli, allenatrice delleinsieme a Yana Siniel Nikova e Natalia Putko –: erano consapevoli che se fossero state ...

