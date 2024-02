GF anticipazioni stasera 21 02 | Luzzi | Perla | Greta news | l’eliminato

Leggi tutta la notizia su latuafonte

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Cosa accadrà nella puntata del Grande Fratello di? Alfonso Signorini tornerà a far compagni al pubblico di Canale 5 nella prima serata di mercoledì 21 febbraio 2024 con nuovi colpi di scena. I telespettatori si chiedono cosa accadrà questa volta nella Casa di Cinecittà in diretta televisiva. Per Beatricegli accesi litigi che hanno generato non poche polemiche sembrano essere un ricordo, anche se nessuno ovviamente li può dimenticare. Nonostante questo, le tensioni di certo non mancheranno, ma anche le sorprese. Grande Fratello21 febbraio 2024: BeatriceLeggi anche: Grande Fratello, televoto sondaggi ultima ora: chi uscirà il 21/02 Leggi anche: Grande Fratello outfit 36° puntata: da Staffelli ae Anita, brand e pezzi ...