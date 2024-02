Gerda & Robert | guerra | amore e fotografie

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Senza di lei, lui non sarebbe mai diventato. E senza di lui – certamente – in lei non sarebbe “sbocciata“ la nuova. Quando si conobbero a Parigi, attorno al 1934, Endre Friedmann e Gerta Pohorylle erano due stranieri, sconosciuti anche fra loro. Lui era nato in Ungheria da genitori ebrei, aveva iniziato a lavorare come fotografo e fattorino a Berlino, poi nel 1933, avvertendo il vento gelido del nazismo, aveva deciso di lasciare la Germania. Lo stesso aveva fatto lei, nata a Stoccarda da genitori ebrei di discendenza polacca: l’avevano già arrestata per opposizione al regime, quindi aveva scelto di andarsene. Si incontrarono nella Ville Lumière, sul set di un servizio fotografico di moda, si piacquero, compresero subito che avevano tante cose in comune. Ma per riuscire a sfondare nell’ambiente parigino e ‘allettare’ gli editori ci ...