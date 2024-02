Gerard Deulofeu | l’infortunio al ginocchio è un mistero | “Non posso dire altro”

(Di mercoledì 21 febbraio 2024)non torna in campo da un anno, esattamente dal 22 gennaio 2023, a causa di un infortunio alavvenuto in circostanze bizzarre e che potrebbe aver compromesso il suo rientro in campo. Durante il match contro la Sampdoria, infatti, lo spagnolo si è accasciato a terra apparentemente senza una motivazione esterna., infatti, ricorda di aver sentito una fitta, un dolore lancinante che lo ha costretto a lasciare il campo in lacrime. Ad essere colpita è l’articolazione delsinistro. Lo stesso che, due anni prima, ha rotto mentre era al Watford. In quel caso si è verificata la lesione del crociato che lo ha tenuto lontano dai campi di gioco per diversi mesi. Le ginocchia di, segnate da cicatrici – fonte InstagramIn ...

