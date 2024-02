Gentiloni | Next Gen Eu grande successo Spingerà il pil Ue all' 1 | 4 per cento No al rinvio delle scadenze

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) "A oggi sono stati sborsati quasi 225 miliardi di euro a sostegnoeconomie dell'Ue". Lo ha detto il commissario europeo all'Economia Paolonel corso della presentazione della valutazione intermedia dell'attuazione del Recovery Found. "Gran parte di questi esborsi riflette i progressiriforme, moltequali sono state anticipate. Al primo febbraio, la Commissione ne aveva valutato positivamente il 18 per. Ci aspettiamo che oltre la metà (54 per) di tutte le tappe e gli obiettivi deGeneration Eu siano stati completati entro la fine del 2024", ha spiegato. Che però avverte: "Questa valutazione intermedia illustra i progressi compiuti finora e naturalmente c'e' sempre spazio per i miglioramenti. Le ...

