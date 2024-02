Gentiloni | Il Next Generation EU può far salire il PIL UE fino all' 1 | 4%

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) (Agenzia Vista) Bruxelles, 21 febbraio 2024 “Per il futuro, le simulazioni con il modello quest della commissione prevedono che ilEU abbia il potenziale di far aumentare il PIL reale dell'UEa 1,4% nel 2026, rispetto allo scenario senza NGEU”, lo ha annunciato il commissario europeo all'Economia in occasione della presentazione intermedia del dispositivo per la ripresa e la resilienza, a Bruxelles. Fonte video EC Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

