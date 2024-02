Gentiloni | ' ad oggi sborsati 225 miliardi del NextGenEu'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) "Asono statiquasi 225di euro a sostegno delle economie dell'Ue". Lo ha detto il commissario Ue all'Economia Paolopresentando la valutazione intermedia del dispositivo per la ripresa e la resilienza. "Al primo febbraio, la Commissione ha valutato come raggiunti in modo soddisfacente 1.153 traguardi e obiettivi su 6.266 (il 18%) - ha aggiunto - e gli Stati membri hanno segnalato il completamento di altri 1.238 traguardi intermedi e finali (38%)". "Prevediamo - ha concluso- che oltre la metà (54%) di tutti i traguardi e gli obiettivi saranno completati entro la fine del 2024".