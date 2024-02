Genoa, il padre di Retegui rivela: 'Era tutto fatto con l'Atletico Madrid'. Poi dà un indizio sul futuro: Mateo Retegui è uno dei gioielli a cui si affida il Genoa, che lo ha a lungo rincorso la scorsa estate battendo la concorrenza. Inter e Milan in Italia, per citare.

Retegui, il papà: "Era fatta con l'Atletico, è saltata per due motivi": Retroscena di mercato che coinvolge l'attaccante del Genoa: le parole del padre su una trattativa sfumata prima del passaggio in Italia ...

Lippi: "Juventus Andai sulla tomba di mio padre. Zidane il più forte, per Vialli ero...": Queste le sue parole: "Se è vero che prima di accettare l'offerta dell'Avvocato Agnelli andai sulla tomba di mio padre per chiedergli scusa Sì, è vero, ma nel senso che mio padre non aveva mai amato ...