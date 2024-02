Gennaro Panzuto | “Troppi ragazzi imitano le fiction”

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minutidetto “Genny Il Terremoto” ha fatto tappa questa mattina all’ITE Amabile di Avellino. Il tutto nell’ambio della manifestazion: “Abìtuati a dire No” il tema scelta, citando San Josemaria Escriva. “Il coraggio della redenzione…testimonianza di vita reale”, il sottotitolo. “Abbiamo un percorso di legalità va avanti da anni nella nostra scuola – spiega, la preside Antonella Pappalardo – Queste testimonianza di vita reale, vissuta serve soprattutto ad anticipare quello che ipotrebbero fare, è meglio prevenire che punire. Isono parsi emozionati, visto i video che lo riguardavano da vicino, sono curiosi di ascoltarlo da vicino non quello delle”. “Se non ero convinto di questo non parlavo aispiega ...