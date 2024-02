Genitori separati | quali sono le conseguenze e i problemi da affrontare?

Leggi tutta la notizia su gravidanzaonline

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) In Italia il numero dei divorzi e delle separazioni è stato nell’ultimo decennio una costante con una crescita significativa negli ultimi anni. Così il rapporto ISTAT che fotografa una realtà comune nel nostro Paese. Una realtà che è interessante analizzare da diversi punti di vista, non ultimo quello delleche questa scelta dei(consensuale o unilaterale) ha sui figli. Quella deiè una realtà diffusa che spesso diventa strumento di discussione politico-mediatica. Nell’introduzione di uno studio sulleche la separazione e il divorzio hanno sui bambini, il World Psychiatry, il giornale ufficiale della World Psychiatric Association (WPA), riporta come per molti l’instabilità familiare sia un grave problema di salute pubblica per i bambini, altri vedono ...