“Genitori connessi | crescere un figlio nell’era digitale”

(Di mercoledì 21 febbraio 2024)unmultimediale costituisce una sfida attuale per ogni genitore: tutti noi siamo chiamati a svolgere un ruolo e a insegnare ai nostri figli come rapportarsi alla multimedialità e alla rete. Quali possono essere gli usi di internet? Internet si configura come uno strumento multiuso: i rischi e le possibilità sono legati all’uso che se ne fa. Nella dimensione conoscitiva, molti lo impiegano per esplorare e approfondire argomenti. Altri usano la rete per fare acquisti, per scaricare musica, film e altri file, rispondendo al bisogno di avere informazioni, fare ricerche, consultare esperti e di fare acquisti in una dimensione utilitaristica dello strumento. Altri ancora utilizzano internet per entrare in contatto con amici e conoscenti, oppure per aggregarsi in base a interessi e passioni comuni, rispondendo al ...