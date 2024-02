Gazzelle ha pensato di lasciare Sanremo 2024 | “Stavo per mollare”

La rivelazione di Gazzelle: “Pensavo solo a non svenire”: Gazzelle ha confessato di aver provato una paura paralizzante durante la serata delle cover a Sanremo. "Pensavo solo a non svenire" ha detto.

Gazzelle: “A Sanremo stavo per mollare tutto, pensavo solo a non svenire”: Gazzelle continua raccontando di aver pensato di fare cambio con Loredana Bertè, che sarebbe arrivata ben dopo di lui, in un orario più tardo: "Però non era così facile, quindi vado sul palco, ma ...

Falcomatà intrappolato “nella bolla del web”: sindaco o commediante: Dopo la diretta Facebook di ieri sera del sindaco Falcomatà sono necessarie riflessioni serie su ciò di cui Reggio Calabria ha bisogno ...