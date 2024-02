(Di mercoledì 21 febbraio 2024)ha rivelato in un'intervista ad Alessandro Cattelan di aver pensato dipoco prima di salire sul palco diper la serata delle cover.

Gazzelle: “A Sanremo stavo per mollare tutto, pensavo solo a non svenire”: In un'intervista ad Alessandro Cattelan, Gazzelle ha raccontato il suo primo Festival di Sanremo, dove ha partecipato con la canzone Tutto qui. Il cantautore romano ha parlato della paura che lo ha ...

"Stasera c'è Cattelan...su Rai2": Martedì alle 23.30 su Rai 2, Alessandro Cattelan ospiterà Stefano Accorsi, Candace Bushnell e Gazzelle. Durante il programma verranno proposte interviste, sketch e momenti speciali, tutto accompagnato ...

Festival di Sanremo, chi ha vinto davvero: Mahmood, Irama, Geolier e Annalisa dominano stream e tour: di Rose Villain, giunta ventitreesima, è ottava nella top 50 di Spotify e nona nella classifica dei singoli della Fimi, appena un gradino sotto a Tutto qui di Gazzelle. Intanto si apre la partita dei ...