(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Il premier Benjamine il ministro delle Finanze israeliano Bezalel Smotrich hanno affermato che lo Stato ebraico "non pagherà alcun prezzo" per la restituzione deglidetenuti da Hamas nella Striscia di, cosa che non potrà avvenire quindi "a". Lo riportano i media israeliani. A una domanda sui 134 prigionieri ancora nell'enclave palestinese, Smotrich ha dichiarato all'emittente Kan che il loro ritorno è "molto importante" ma che non potrannorilasciati "ad" e che il modo per liberarli è aumentare la pressione militare sulla Striscia die sconfiggere Hamas. Le parole di Smotrich hanno suscitato indignazione da parte del leader dell'opposizione Yair Lapid e delle famiglie degli ...