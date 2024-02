Gaza | il principe William | “Troppi morti | basta guerra”

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Ildel Regno Unitoauspica “la fine dei combattimenti il ??prima possibile” in Medio Oriente. E sottolinea che c’è un “disperato bisogno di maggiore sostegno umanitario a” invocando anche il rilascio degli ostaggi israeliani da parte di Hamas. Lo si legge in una nota diffusa da Kensington Palace a margine della visita dell’erede al trono alla sede della Croce Rossa a Londra. Nel comunicato ilsi dice preoccupato per il “terribile costo umano del conflitto in Medio Oriente dopo l’attacco terroristico di Hamas”rimarca “l’importanza di una pace permanente” e dice essere “aggrappato alla speranza in un futuro più luminoso”. “Troppe persone sono state uccise”, ha osservato durante la visita. Il figlio del re Carlo ha preso parte a un collegamento video con il ...