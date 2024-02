Gattuso e i suoi fratelli L’inspiegabile credito verso ex campioni finiti ad allenare

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Viene un po’ da sorridere a rileggere ora quanto disse Fulvio Bernardini il 23 febbraio del 1953 dopo la sconfitta della sua Fiorentina per 8-0 contro la Juventus a Torino (era subentrato a Renzo Magli un mese prima): “Non sono seduto su questa panchina perché sono stato un grande calciatore, ma perché ho dimostrato di essere un allenatore peregrinando per piccole e grandi squadre”. E un gran giocatore lo era stato davvero Fulvio Bernardini, prima in porta, poi da attaccante, infine da mediano (per l’ex ct della Nazionale Vittorio Pozzo, “l’intelligenza calcistica più raffinata mai esistita”, a tal punto eccezionale da doverlo escludere dalla lista dei convocati perché “gli altri non possono arrivare alla concezione che lei ha del gioco e finiscono per trovarsi in soggezione”). E viene un po’ da sorridere non tanto perché un gran numero di allenatori ora sembra che nasca “imparato” e ...