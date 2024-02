(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Saranno avviateda parte deldeiin merito aldei dueavvenuto ain poche ore. Lesi effettueranno - a quanto si apprende - così come è stato fatto e sta avvenendo anche per altri casi.

Si è concluso in Consiglio dei Ministri l' iter per l'istituzione del Garante nazionale per i diritti delle persone con disabilità . Lo rende noto ... (orizzontescuola)

Garante nazionale, verifiche su decesso due detenuti a Roma: Saranno avviate verifiche da parte del Garante nazionale dei detenuti in merito al decesso dei due detenuti avvenuto a Roma in poche ore. Le verifiche si effettueranno - a quanto si apprende - così ...

SIMM: ‘Siglato il Documento nazionale per ridefinire la normativa Privacy in sanità’: Il documento nazionale’, promosso da SIMM e organizzato da Over Group ... va superata l’autorizzazione preventiva del Garante per l’uso secondario di dati sulla salute per la ricerca osservazionale ...

CARCERI ABRUZZO: GARANTE CIFALDI, “SITUAZIONE CRITICA A PESCARA, MA ORA SOTTO 400 CON TRASFERIMENTI”: “Nel carcere di Pescara non c’è solo attenzione verso la parte sanitaria, a me molto cara come al garante nazionale, ma soprattutto lavoriamo a portare sport, attività. L’ultima ordine cronologico e ...