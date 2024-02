Gandellino | si ferisce ad una mano mentre taglia la legna | interviene l’elisoccorso

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 21 febbraio 2024). Un uomo è rimasto ferito ad unava lanella mattinata di mercoledì (21 febbraio). I soccorsi sono stati allertati poco dopo le 9.30: l'83enne stava lavorando in via Bocchetta, nella frazione di Gromo San Marino, quando si è procurato una ferita ad una. La dinamica è ancora in fase di accertamento. Sul posto sono accorse due ambulanze, un'automedica edi Areu proveniente da Bergamo. L'uomo è stato trasportato in elicottero all'Ospedale Papa Giovanni XXIII in codice giallo. Le sue condizioni non sembrano gravi.