Futsal in ripresa | sabato arriva Reggio Calabria

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Quattro punti nelle ultime due gare di campionato contro avversari quotati come il Città di Melilli (vittoria per 5-1) e soprattutto il pari di Manfredonia (3-3) contro la seconda in classifica; laCesena sta migliorando, ritrovando grinta e carattere dei tempi belli e mostrando un po’ di quella personalità che è mancata in tante, troppe gare di questa stagione di A2 Elite. Intanto il turno di riposo ha portato bene in casa, tutte le dirette concorrenti nella lotta salvezza non hanno ottenuto risultati positivi così i playout per i romagnoli (20 punti) restano a tre lunghezze ossia a quota 17 dove si trovano Sicurlube, Molise e Capurso, ultima per il momento da retrocessione diretta è il Canosa a 9 punti. A Manfredonia, contro una formazione che con Lazio e Roma è seconda in classifica a -5 dalla capolista Benevento, la ...