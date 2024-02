Friburgo-Lens – pronostico | formazioni e notizie sulla squadra

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Ilsi reca nella Foresta Nera per affrontare ilnel secondo turno dei playoff di Europa League, giovedì 22 febbraio all’Europa-Park. L’andata si è conclusa con un pareggio in uno scontro che poteva andare in qualsiasi modo, ma che alla fine ha lasciato la partita in bilico in vista del ritorno. Il calcio di inizio diè previsto alle 18:45 Anteprima della partitaa che punto sono le due squadreLo stallo di giovedì scorso ha visto ilmantenere un raro clean sheet, considerando che in casa subisce gol a raffica. Gli uomini di Christian Streich hanno subito tre gol in quattro partite consecutive di Bundesliga dopo il pareggio per 3-3 contro l’Eintracht Francoforte nel fine ...