FOTO – Dumfries suona la carica | Inter-Atletico Madrid una battaglia

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Entrato nel secondo tempo di, Denzelha fatto vedere ottime cose dopo il suo ingresso in campo. In una partita che giudica una vera e propria, come specifica su Instagram.– Denzelladopo. Entrato nel secondo tempo, l’olandese ha messo in mostra le sue qualità di corsa e fisico, con un’ottima prestazione nel finale della sfida. “Testato per la“, queste le sue parole, a sottolineare quanto le sue caratteristiche si sposino bene proprio con partite del genere. Questo il post dell’esterno olandese.-News - Ultime notizie e calciomercato ...