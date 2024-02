FOTO ? Frattesi si carica | «Il ruggito della nostra gente | bello tornare»

(Di mercoledì 21 febbraio 2024)è rientrato dopo lo stop di tre settimane. Il centrocampista ha contribuito alla vittoria dell’Inter contro l’Atletico Madrid entrando a gara in corso. TORNATO ? Davideè rientrato dopo l’infortunio, che lo teneva fuori dai campi dal match contro la Fiorentina. Il centrocampista aveva saltato Juventus, Roma e Salernitana. Inzaghi lo ha buttato nella mischia in Inter-Atletico Madrid e lui ha contribuito alla vittoria, rubando palla a Reinildo e lanciando Lautaro Martinez verso Oblak. Su Instagram,festeggia così: Sempre impattante Davide! Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazionefonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti ...

Estrema serenità all’interno dello spogliatoio dell’Inter, il gruppo è compatto e i giocatori scherza no come fratelli. Come Davide Frattesi , che ... (inter-news)

Viterbo - Il libro "Carabinieri: storie di uomini straordinari" al Museo Storico dell'Arma: Dopo la presentazione delle storiche foto di famiglia uno spazio particolare al ricordo dell'eroe ... durante la presentazione del libro di Irene Frattesi, si sia trasformato quasi in un salotto ...

Serie A, Inter stende Salernitana 4 - 0 a San Siro. Torino batte Lecce 2 - 0. HIGHLIGHTS: ... Lautaro (15' st Arnautovic) (12 Di Gennaro, 77 Audero, 14 Klaassen, 16 Frattesi, 31 Bisseck, 32 ...calciatore colpito e ucciso da un fulmine durante un match FOTOGALLERY ©Getty Continua gallery %s Foto ...

Milan, con il Napoli per blindare il posto Champions: torna Bennacer: FOTOGALLERY %s Foto rimanenti 24giornata Spinazzola è recuperato, Smalling torna in gruppo Il ... Inzaghi perde Frattesi per la sfida con la Roma, in casa Juventus da valutare sia Vlahovic che Chiesa in ...