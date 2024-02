FOTO ? Dimarco ‘fa il secondo’ a Inzaghi | Zhang | «Questo il top!»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 21 febbraio 2024)festeggia per la vittoria dell’Inter contro l’Atletico Madrid in Champions League per 1-0. Sui social, commenta unaconprotagonista. IL TOP ? Il primo atto della doppia sfida di Champions League tra Inter e Atletico Madrid è andato ai nerazzurri. A decidere tutto Marko Arnautovic. Federico, uscito nella ripresa per far posto a Carlos Augusto, ha aiutato la squadra fuori dal campo e precisamente da bordocampo vestendo i panni del ‘di Simone. Stevencommenta su Instagram e approva: Grande affiatamento. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © ...