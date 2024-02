Forza Italia prepara il congresso E rilancia le riforme di giustizia e fisco

a portare all'esasperazione il magistrato, stimato dai colleghi e dallo stesso ministro, è stato il ruolo sempre più debordante della vice capo di Gabinetto vicario, l'ex deputata di Forza Italia ed

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) AGI - Sono state depositate le candidature per la vicepresidenza di FI: confermati Occhiuto, Benigni, Bergamini e Cirio. Mentre per quanto riguarda i nomi dei sei membri della segreteria (che sarà poi formata da 40 persone) circolano i nomi di Stefania Craxi, Valentina Aprea e Cristina Rossello. Alnon ci saranno Marta Fascina e Gianni Letta (presente invece all'ultima kermesse del partito), ma dovrebbe arrivare - secondo quanto si apprende da fonti parlamentari azzurre - un messaggio della famiglia Berlusconi. Una lettera attraverso la quale si ribadirà che la vicinanza al partito non è cambiata dopo la morte del Cavaliere e non cambierà. Quello che si aprirà venerdì sarà unper disegnare i nuovi organigrammi, il nuovo corso targato Antonio Tajani. È stato presentato ieri dallo stesso vicepremier con tutti i 'big' del partito. ...

I Trettré. Meloni-Salvini-Tajani: botte romane, show sardo: Un rischio, per la verità, che non dovrebbe esserci perché il pallottoliere è sbilanciato a favore di FdI e Forza Italia e prevede una Lega isolata in maggioranza e sostenuta solo dalle opposizioni ...

Elezioni, Tajani "Centrodestra unito per vincere in Italia e in Europa": E invece, pace all'anima loro, andiamo d'amore e d'accordo e lavoriamo per vincere le elezioni in Sardegna, in Basilicata, in Piemonte, in tutta Italia e anche in Europa". Così il leader di Forza ...

D'Attis indicato per far parte della segreteria nazionale di FI: BARI - Il commissario regionale pugliese di Forza Italia, Mauro D’Attis, è stato indicato per entrare a fare parte della segreteria nazionale del partito.