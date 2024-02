Forza Italia al 10% | dove prenderemo i voti | Antonio Tajani spiega il piano

(Di mercoledì 21 febbraio 2024)è un uomo esausto, ma felice. Strattonato nel triplo ruolo di ministro degli Esteri, di presidente e di salvatore di unadestinata alla dissoluzione, ha già vinto la sfida. Nella prossima due giorni romana del 23/24 febbraio, il reggente ora assunto a tempo indeterminato, celebrerà sia il tesseramento del partito a quota 110mila iscritti; sia, soprattutto, il congresso nazionale in un'azzurra unità d'intenti che mai avresti detto. Caro ministro, nonostante il pessimismo di molti (noi compresi),vive e lotta insieme a noi. Che congresso sarà ? «Sarà un congresso all'insegna dell'unità, nel nome e sull'insegnamento di Berlusconi. Non essendoci più la ricerca di un delfino, ci siamo resi conto di ...

“Il primo obiettivo sono le elezioni europee : siamo convinti che per come stanno andando le cose possiamo raggiungere e superare quota 10%, e ci ... (liberoquotidiano)

“Il Congresso sarà un momento di confronto sulla linea politica dei prossimi anni. Contarsi? Non è una brutta parola: Certamente non sarà una resa ... (notizie)

L'articolo Tajani : Forza Italia in crescita , anche per la stampa di sinistra. Obiettivo 10% proviene da ILFOGLIETTONE.IT. (ilfogliettone)

Gianluca Savoini, l'uomo che collega Matteo Salvini e la corte di Vladimir Putin: In Italia l'abbiamo conosciuto grazie all'inchiesta giornalistica dell'Espresso, che nel 2018 ha ... I legami con la Russia Mai rinnegati, anzi, riaffermati con forza e convinzione. Con qualche piccola ...

Se la stretta su Caivano moltiplica i baby carcerati: Non bisogna per forza attraversare il pontile che da Bagnoli conduce all'isoletta di Nisida, varcare le porte di un ...norme fanno finire in galera più minorenni di quanto sia mai accaduto in Italia, ...

All'Inter il primo round della battaglia con l'Atletico Madrid: L'Europa non è l'Italia e l'Atletico Madrid, pur nella versione riveduta di questa stagione, rimane ... E' stato un bel vedere e se l'Inter ha vinto il primo round è perch ha avuto la forza e il ...