Formula 1 2024 ?? Test in Diretta da Sakhir su Sky e NOW sui social Youtube e TikTok

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Una settimana straordinaria per gli appassionati di1 su Sky e in streaming su NOW, con appuntamenti esclusivi a meno di due settimane dall’inizio del Campionato del Mondo.Da mercoledì 21 a venerdì 23 febbraio: IINL’avvicinamento al Campionato del Mondo dientra nel vivo. Da mercoledì a venerdì sul “Bahrain International Circuit” diandranno in scena tre sessioni diufficiali che vedranno in pista tutte le monoposto dei dieci team e saranno live su Sky Sport1 e NOW.anche sul canaledi Sky Sport, l’account di Tik Tok @skysport e su skysport.it (solo per la sessione mattutina).Sarà la prima occasione per vedere all’opera ...

La FIA svela alcuni tentativi di truffa in atto per quel che riguarda la vendita di biglietti e pacchetti hospitality per assistere dal vivo alle ... (fanpage)

Stanno per iniziare i test per le nuove auto di Formula 1 che saranno protagoniste al prossimo Mondiale che inizierà in Bahrein I tifosi e gli ... (sportnews.eu)

È un giorno di grande risonanza per la Formula 1, poiché per la prima volta, tra pochi minuti, tutte le monoposto destinate al Mondiale 2024 ... (moltouomo)

Formula 1: Drive to Survive mostrato in un trailer frenetico prima della premiere della sesta stagione: Metti i piedi a terra, portiamo questo spettacolo sulla strada! La sesta stagione della sempre divertente serie di F1 di Netflix Drive to Survive è alle porte e venerdì è il momento di riscoprire ...

Formula 1 DIRETTA Test Bahrain: Day 1 live, Ferrari con Leclerc: Stamattina sono iniziati i primi test al circuito di Sakhir in Bahrain per le nuove vetture protagoniste del Mondiale di Formula 1 ...

