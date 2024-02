Formazioni ufficiali Porto-Arsenal | pronostico marcatori | ammoniti e tiratori

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di mercoledì 21 febbraio 2024): i Gunners non superano gli ottavi dalla stagione 2009-10. Anche allora dovettero vedersela con i lusitani. L’dopo una lunga assenza si è riaffacciato quest’anno sull’Europa che conta e finora per i londinesi è filato tutto liscio come l’olio. Nella fase a gironi gli uomini di Mikel Arteta, agevolati da un sorteggio tutt’altro che impossibile, non hanno corso grossi rischi, vincendo il proprio gruppo con 15 punti davanti a PSV Eindhoven, Lens e Siviglia. E negli ottavi di finale dovranno vedersela con l’ostico, squadra che ha ormai una certa esperienza a questi livelli e che in passato ha fatto sgambetti a diverse big. Havertz – IlVeggente.it (Lapresse)I Gunners sono sbarcati ingallo con l’umore alle stelle: ...