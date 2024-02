Formazioni ufficiali Napoli-Barcellona | le scelte dei due allenatori

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Alle 21.00 scenderanno in campoper il match valido per gli ottavi di finale di Champions League Alle 21.00 scenderanno in campoper il match valido per gli ottavi di finale di Champions League. Ecco le4-3-3: Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, J. Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.4-3-3: Ter Stegen, Koundé, Martinez, Araujo, Cancelo; Gundogan, Christensen, de Jong; Yamal, Lewandowski, Pedri.