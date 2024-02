Formazioni ufficiali Liverpool-Luton | pronostico marcatori | tiratori e ammoniti

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di mercoledì 21 febbraio 2024), ecco le scelte di Klopp che deve vincere per rispedire indietro l’assalto del City Ilè ancora primo in classifica con un punto di vantaggio rispetto al Manchester City. E la partita di stasera per i Reds di Klopp, che vogliono vincere la Premier League per cercare di dare l’addio migliore al tedesco che lascerà a fine anno, è di fondamentale importanza per i padroni di casa che, comunque, non dovrebbero avere chissà quali particolari problemi. Gakpo (Lapresse) – Ilveggente.itIntanto andiamo a vedere quelle che sono lescelte dai due tecnici e subito dopo andiamo a scoprire quelli che sono i nostri pronostici perei ...