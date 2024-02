Forcellino | la parete a picco sul lago di Como | ecco da dove si è lanciato Alessandro Fiorito

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Abbadia Lariana (L), 21 febbraio 2024 – Un posto incantevole con una vista impagabile. E sotto unadi 400 metri asuldi. È il, propaggine dei Piani Resinelli che sta diventando uno dei posti da cui saltare preferiti per base jumper e piloti di tuta alare. Il primo è stato nel 2011 nientemeno che lo statunitense Dean Potter, mostro sacro, dell’alpinismo, dell’arrampicata, delle camminate sospeso nel vuoto su una fune e appunto del base jumping, morto nel maggio 2015 all’età di 43 anni in seguito ad uno schianto con la tuta alare dal un promontorio nel parco dello Yosemite, in California. Dalha volato pure un altro grande base jumper: il 32enne Luca Giovannini, istruttore ad Aero Gravity di Milano e cofondatore del ...