Fondi contro il rischio idrogeologico Trenta milioni stanziati sul Topino

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Più didal ministero dell’Ambiente per finanziare l’intero progetto della messa in sicurezza del fiumee per intervenire nell’area dell’ospedale cittadino. La presidente della Regione, Donatella Tesei e l’assessore alle Infrastrutture Enrico Melasecche cantano vittoria e accolgono con soddisfazione lo stanziamento del ministero dell’Ambiente, che ha accolto le richieste dell’Umbria nella ripartizione delle risorse del 2024 nell’amnbito del “ Piano degli interventi per la mitigazione del“. "Per la prima volta nella ripartizione annuale è stata destinata una quota di risorse di tale entità – sottolineano Tesei e Melasecche –. Ringraziamo pertanto il Ministero per l’attenzione con cui sono state recepite le nostre richieste e lo ...

Matteo Salvini e il patto con Russia Unita: "L'accordo tra la Lega e Putin mai sciolto": La lunga guerra dei poteri forti internazionali contro la Lega '. Ma nel dibattito politico oggi si ... Ha incassato l'archiviazione per il caso dei presunti fondi della Russia alla Lega. Scoppiato dopo ...

Liste d'attesa in sanità, la Tesei vara un nuovo piano (fondi raddoppiati) e si apre la stagione delle assunzioni: Di contro si registra un aumento delle prescrizioni del 9% circa rispetto al preCovid. Gli attuali dati, in un periodo di non attività del piano straordinario, sono alla base delle 54 mila ...

G7, sabato Meloni presiede video - call su Ucraina: verso nuove sanzioni alla Russia: ... giorno in cui ricorre il secondo anniversario dell'aggressione russa contro l'Ucraina . La ... In merito ai fondi sovrani della Banca centrale russa "c'è un dibattito in corso sul se e sul come ...