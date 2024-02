Fondi Bando assegnazione box e somministrazione alimenti mercato coperto via Gioberti

(Di mercoledì 21 febbraio 2024)– Sono stati pubblicati sull’Albo Pretorio del Comune didue avvisi per l’affidamento in gestione di sette box liberi e di un’area da adibire all’attività dial pubblico die bevande presso ildi via. “Dopo la riqualificazione dell’edificio – commenta il sindaco diBeniamino Maschietto– prosegue L'articolo Temporeale Quotidiano.

Dovranno uscire dalle economie negli appalti e da altri fondi le risorse che allo stato mancano per la bonifica, messa in sicurezza e allestimento ... (quotidianodipuglia)

Caserta . Il ministero dell’Interno ha revoca to i finanziamenti al Comune di Caserta per il Sai del triennio 2023-2025, il Sistema di Accoglienza e ... (casertanotizie)

Perugia, per la Casa della Salute di Montelce bando per i lavori a maggio. In 18 mesi tutto finito: Cioè quanto il pubblico ha perso con l’operazione Monteluce: 43 milioni di euro quando è stato certificato che le quote del fondo Monteluce al 30 giugno del 2019 valevano zero euro. Una voragine che ...

Legacoop premia OvEst, startup che promuove l'interazione fra cittadini italiani e cinesi: Al bando, attivato lo scorso anno ... «Quest’anno si festeggiano i centottanta anni dalla nascita della prima startup cooperativa fondata a Rochdale, in Inghilterra, nel 1844. Oggi sono più di tre ...

L'Università di Verona si aggiudica quasi un milione di euro dal Fondo sociale europeo per 13 progetti: Sono tredici i progetti dell’università di Verona che sono stati finanziati dalla Regione Veneto tramite il Fondo sociale europeo plus ... Tutti i progetti selezionati Nel bando erano individuati 6 ...