Fleximan a Buccinasco | le telecamere hanno ripreso la fuga di chi ha abbattuto i 4 velox Il sindaco | “Ci sono filmati interessanti”

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 21 febbraio 2024)(Milano) – “Sispostati in auto e quindistati ripresi, ci” con queste parole ildiRino Pruiti torna sul caso dei “Fleximen” lombardi che nella notte fra lunedì e martedì scorsi,quattro autonel comune del Milanese. La Polizia locale diha acquisito le immagini dell'auto usata dai vandali. L’annuncio dell’installazione di quattro nuovi, in via De Amicis a Gudo Gambaredo, tra via Lomellina e via Meucci (in entrambi i sensi di marcia) e in via Emilia aveva diviso i cittadini sui social. Ma a, in realtà, non c’è stato neppure il tempo ...