Fisco | dagli omessi versamenti ai ritardi | arrivano le nuove sanzioni

Nola, bevande alcoliche a prezzi bassi senza pagare l'Iva, sequestrati 7,8 milioni di euro: Dagli accertamenti delle fiamme gialle è emerso infatti che tra il 2018 e il 2022 la società avrebbe fatto acquisti da fornitori esteri per un imponibile da 36 milioni di euro ma utilizzando 25 ...

Dichiarazione Iva Regime forfettario. Due casi in cui è obbligatorio presentare il modello Iva: Dal punto di vista della contabilità, le partite iva in regime regime forfetario sono esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili. Fermo restando l’obbligo di tenere e ...

Superbonus, proroga dei termini per comunicare al Fisco crediti e sconto in fattura: Più tempo per comunicare al fisco le operazioni di cessione crediti e sconto in fattura relative alle spese per il Superbonus sostenute nel corso del 2023. All’ultima curva prima ...