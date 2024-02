Fisco | avanza la riforma Il governo riscrive le sanzioni

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 21 febbraio 2024)senza sosta la rivoluzione fiscale del, con la messa a terra della delega. Il nono decreto attuativo appena approvato dal Consiglio dei ministri, porta in dote il riassetto e lo snellimento del sistema diprevisto per chi è in ritardo con il pagamento delle imposte. L’obiettivo è sempre lo stesso, cambiare la natura del, passando da un approccio muscolare e aggressivo a uno più morbido e comprensivo, per evitare la fuga del contribuente, rassicurandolo. Con il nono decreto attuativo della delega fiscale, si interviene sulletributarie, sia amministrative che penali, ha sintetizzato al termine della riunione dei ministri il padre della, il viceministro all’Economia, Maurizio Leo. Per quanto riguarda le...