Firenze rende omaggio a Amelia Pincherle Rosselli

(Di mercoledì 21 febbraio 2024), 21 febbraio 2024 - Scrittrice e antifascista, madre di Aldo, Carlo e Nelloha resoe le ha intitolato un'area pedonale a Porta al Prato, in prossimità del viale che porta il nome dei suoi due figli uccisi in Francia nel 1937 per mano di un’organizzazione terroristica di estrema destra in collusione con i servizi segreti fascisti e tra i fondatori di Giustizia e Libertà. L'altro figlio Aldo era morto eroicamente (27 marzo 1916), poco più che ventenne, combattendo contro gli austriaci sul Pal Piccolo, nelle montagne della Carnia., questo era il cognome di nascita, era nata a Venezia da una famiglia ebrea che vantava tradizioni risorgimentali. Il padre di ...