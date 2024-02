Fiorentina sesta in Europa per solidità economica | un modello virtuoso da imitare

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) In attesa di poter primeggiare (di nuovo) in, stavolta possibilmente trionfando nella finale di Conference League in programma il 29 maggio ad Atene, laè schizzata per un giorno ai vertici tra le grandi del Vecchio continente calcistico. A regalare al club di Commisso una posizione di assoluto prestigio - il sesto scalino, per la precisione - è stato un report diffuso dalla Uefa relativo al patrimonio netto a tutto il 2023 delle società che militano nei campionati continentali. In virtù dei suoi 293 milioni di euro, larappresenta infatti ad oggi il sesto sodalizio pere risorse a disposizione, alle spalle solo di cinque "mostri sacri" come City (1,3 miliardi), Tottenham (733 milioni), United (691), Real (558) e Bayern (536). Tutte le altre squadre, ...