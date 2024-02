Brutte notizie in casa Fiorentina: il tecnico, Vincenzo Italiano, non potrà contare su Christian Kouamé, perché è risultato positivo alla malaria. 'ACF Fiorentina comunica che, in seguito a comparsa

Fiorentina: Kouamé ha la malaria. Ricoverato in ospedale (Di mercoledì 21 febbraio 2024) La Fiorentina ha comunicato che il giocatore Kouamé, rientrato a Firenze sabato scorso dopo aver vinto con la Costa d'Avorio la Coppa d'Africa, ha contratto la malaria

