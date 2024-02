Finisce assolto il terzetto accusato di tentato omicidio | erano pacieri non aggressori

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Tutti assolti per non avere commesso il fatto. Nonostante il pm Carlo Alberto Lafiandra avesse chiesto pene che andavano dai 4 anni e 8 mesi ai 7 anni per tre uomini accusati di concorso inavvenuto fuori dalla discoteca Mokha di Rescaldina a febbraio 2022. Vittima un ghanese residente a Cerro Maggiore, M.A. di 27 anni, che venne accoltellato all’addome dopo una lite per futili motivi. La sentenza di primo grado è stata pronunciata ieri al Tribunale di Busto Arsizio, Giuseppe Fazio presidente. Nell’immediatezza venne arrestato un uomo di origini dominicane sulla cui colpevolezza vennero avanzati, fin dall’inizio, forti dubbi. Le indagini portarono agli arresti dei presunti responsabili. Quattro persone in tutto, G.S, 24 anni di Corbetta, il fratello V.S. di Corbetta, e due persone di origine kosovara, A.D. 35 anni e E.S. di 24 anni,residenti a Magenta. A ...

