Fine vita | Tidei Iv e Marotta Avs | “Presentata nel Lazio la proposta di legge ‘Liberi subito' ”

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Roma, 21 febbraio 2024 – “Questa mattina abbiamo presentato insieme a Marco Cappato e a Filomena Gallo, rispettivamente Tesoriere e Segretaria nazionale dell’Ass. Coscioni, ladi“Procedure e tempi per l’assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito ai sensi e per effetto della sentenza n.242/19 della Corte costituzionale” dell’Ass. Luca Coscioni “LIBERI”, sottoscritta dai Consiglieri Valeriani, Mattia, Battisti, Panunzi, Droghei, Novelli e Zuccalà”. Così una nota i Consiglieri regionali(AVS) e(IV), a margine della Conferenza stampa di presentazione della PL n.110 in Consiglio regionale del. “La Costituzione e la sentenza Cappato/Antoniani della Consulta – spiegano– hanno ...