Finanza | Iif | vola debito mondiale | nuovo record a 313 mila mld dollari**

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Roma, 21 feb. -(Adnkronos) - Torna a correre ilglobale che nel 2023 è aumentato di oltre 15.000 miliardi di dollari dopo il calo di circa 7.000 miliardi di dollari raggiungendo una quota 313miliardi di dollari (pari a oltre 3,3 volte il pil). Lo segnala l'aggiornamento del Global Debt Monitor elaborato dell'Institute of International Finance, che ricorda come circa il 55% di questo aumento è provenuto dalle economie avanzate, trainate principalmente da Stati Uniti, Francia e Germania. Virtuosa invece l'Italia che registra incrementi minimi dell'indebitamento, se non addirittura cali come nel caso delle famiglie, il cuiè sceso al 38,9% del Pil, a fronte di valori assai più pesanti in paesi come il Regno Unito, dove si avvicina all'80%. Quanto ...