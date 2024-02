Finale Coppa Italia 2024 Olimpia Milano - GeVi Napoli | evento di basket più visto su DAZN

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Ladella Frecciarossa Final Eight didihanel mix di innovazione e intrattenimento, la chiave per trasportare al centro dell’i tifosi della palla a spicchi che hanno vissuto l’appuntamento clou da remoto.Grazie alla collaborazione con LBA e al supporto della FIP, per la prima volta in assoluto in unufficiale dino,ha portato in campo la Ref Cam. La speciale camera ha catturato, in diretta, le azioni più salienti dellatra l'EA7 Emporio Armanie la Generazione Vincenteoffrendo una prospettiva del tutto unica: quella dell’arbitro in campo.L’adozione di soluzioni ...