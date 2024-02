Filt CGIL-Fit CISL-Uiltrasporti Lazio incontrano l’assessore Patanè

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) “Si è svolto il 19 febbraio un importante incontro con, richiesto da noi al fine di avere un sostanziale aggiornamento sullo stato dell’arte in tema di trasporto pubblico urbano ed anche un confronto sulle prospettive concrete di sviluppo nel futuro prossimo.” Così in una nota i Segretari Generali dellaRoma e, Fit, Fabrizio Cuscito, Marino Masucci e Maurizio Lago. “ha dettagliatamente illustrato gli interventi infrastrutturali avviati e terminati, quelli in corso d’opera e quelli che necessariamente dovranno seguire, soffermandosi sulle opere tranviarie, sugli ammodernamenti delle linee metropolitane, sul restyling delle stazioni della ...